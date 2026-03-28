Pallacanestro Serie A -Si interrompe la striscia utile della Bertram: a Masnago vince Varese

Varese ( Openjobmetis Varese – Bertram Tortona 97-87) – Non basta un ottimo avvio e un terzo quarto in equilibrio alla Bertram Derthona Tortona, che vede interrompersi la propria striscia di risultati utili consecutivi a quattro vittorie, sconfitta 97-87 dall’Openjobmetis Varese davanti a un’Itelyum Arena infuocata. Non bastano i 20 punti, 8 rimbalzi e 4 assist di Christian Vital, autore anche di un buzzer beater glaciale al termine del primo tempo. In doppia cifra anche Prentiss Hubb (13 punti e 3 assist), Arturs Strautins (13 punti) e Justin Gorham (11 punti) nella trasferta di Masnago. Dopo tre quarti molto combattuti, i padroni di casa scappano via nel quarto periodo vinto per 26-15, trovando tanti protagonisti diversi nel corso del match. Il top scorer è Ike Iroegbu con 18 punti, ma insieme a lui ci sono anche i 17 di Tazé Moore e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Nate Renfro, oltre ai 12 di Carlos Stewart, gli 11 di Olivier Nkamhoua e di Matteo Librizzi. Varese riesce così a cancellare la brutta sconfitta dell’ultima giornata contro Napoli e a sfatare il tabù Tortona, che non batteva da cinque anni: gli ospiti pagano un brutto ultimo quarto in cui non riescono a opporsi all’energia di Varese, senza sfruttare la grande partita di Christian Vital con 20 punti. La squadra di coach Fioretti si ferma dopo quattro vittorie in fila ma non compromette il suo quinto posto in classifica.

Varese – Tortona

Parziali: 21-28, 49-49, 71-72

Varese: Stewart 12, Alviti 8, Moore 17, Villa N.E., Assui 3, Nkamhoua 11, Iroegbu 18, Librizzi 11, Renfro 12, Bergamin N.E., Ladurner, Freeman 5. All. Kastritis.

Tortona: Vital 20, Hubb 13, Gorham 11, Manjon 2, Pecchia 7, Chapman 7, Tandia N.E., Baldasso 6, Strautins 13, Olejniczak 8, Biligha, Riismaa. All. Fioretti.

Arbitri: Baldini di Firenze, Pepponi di Perugia, Dori di Venezia.