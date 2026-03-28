Pallacanestro Serie A2 – Urania battuta sulla sirena: vittoria esterna per basket Torino

Milano ( Urania Milano – Basket Torino 63-65) – Reale Mutua Basket Torino sbanca Milano e batte l’Urania 65-63. Colpo pesantissimo, dunque, della Reale Mutua Basket Torino, che ha espugnato l’Allianz Cloud superando la Wegreenit Urania Milano per 63-65 al termine di una gara intensa, equilibrata e decisa solo negli ultimi possessi. I gialloblù tornano così al successo nello scontro diretto in chiave play-in, salendo a quota 14 vittorie e 18 sconfitte e agganciando proprio Milano in classifica, rilanciandosi in vista delle ultime 4 partite della stagione regolare.Una vittoria costruita con carattere, solidità difensiva e capacità di restare dentro la partita nei momenti più complicati, nonostante le difficoltà offensive e le percentuali non sempre brillanti. Torino ha saputo rispondere colpo su colpo al talento dell’Urania, trovando in Robert Allen (22 punti e 10 rimbalzi) il principale riferimento offensivo, dominante nel pitturato, e nelle giocate di MaCio Teague (14 punti) e Matteo Schina nei i momenti chiave per ribaltare l’inerzia. Dopo essere stata a lungo costretta a inseguire, la squadra di coach Moretti ha avuto la lucidità di piazzare il break decisivo negli ultimi minuti e di trovare lo stop difensivo decisivo nell’ultimo possesso, portando a casa due punti di enorme valore, come sottolineato anche dal coach nel postpartita, orgoglioso della prova di squadra e della capacità dei suoi di lottare fino all’ultimo possesso.

Urania Milano – Basket Torino

Parziali: 14-18/20-15/21-20/8-12

Urania Milano: Taylor 20, Gentile 16, Morse 8, Cavallero 7, D’Almeida 5, Sabatini 4, Lupusor 3, Amato 0, Morgillo 0, Rashed 0, Calvio 0, Bracale 0. Coach Cardani

Basket Torino: Allen 22, Teague 14, Schina 8, Massone 7, Ghirlanda 5, Severini 5, Bruttini 4, Tortu 0, Stazzonelli 0, Eruke 0. Coach Moretti