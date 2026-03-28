Pallavolo Serie B1 – L’Alessandria volley batte la capolista Garlasco al tie- break

Alessandria ( Alessandria Volley- Volley Garlasco 3-2) – Tutti in piedi per una standing ovation all’Acrobatica Alessandria, la merita tutta, per il 3/2 alla capolista Volley Garlasco 2001. Break di 4-0 per Alessandria, con Balboni in battuta. Con l’attacco di Bovolo Acrobatica a +4, 11/7. E il vantaggio resta stabile, anche se Bovolo mette in terra il punto del +5, 16/11. Garlasco, però, si avvicina, con un parziale di 3/0 ed è coach Napolitano a chiedere timeout, dopo i due del collega. Rimonta, aggancio, punto a punto, il muro di Adubea e Bovolo vale il +1.Con la battuta di Cicogna le ospiti sono avanti di 2. Sul 22/24 due set ball. Il primo lo annulla Coveccia con un attacco in diagonale, al secondo Garlasco chiude, 23/25, con il rammarico per non essere riuscite a capitalizzare il vantaggio nelle fasi centrali del parziale. l secondo si apre con uno scambio interminabile, che Bovolo chiude. Ancora lei per il primo tentativo di fuga, 8/5. Scossa Alessandria, attacco Bovolo, servizio di Marku che manda in tilt la ricezione, poi ancora Bovolo, 19/15. Ma ancora risposta ospite, 19/18. E 21/21, con qualche concessione di troppo. Replica immediata, anche con un muro vincente per il 23/21. E sull’attacco di Adubea con tre le palle per pareggiare. Chiudendo alla prima, 25/21. Nonostante due rimonte questa volta la zampata vincente è di Alessandria.

Il terzo, però, inizia in salita le avversarie scappano, Acrobatica ha energia è voglia, dal 7/16 all’11/16. Una fiammata, Garlasco scappa di nuovo, anche con un paio di fischi discutibili, 13/21 e poi 14/23. Le padrone di casa non mollano, 16/23. Sul 16/24 otto setball, E vittoria al primo, 16/25 in un set sempre a inseguire.Marku accorcia, 19/23 e si ripete, 20/23. Acrobatica si avvicina ancora, 21/23 e 22/23 sul servizio di Danaila. E’ fuori l’attacco di Cicogna, 23/23. Non quella successivo, 23/24, primo matchball. Annullato da Marku, 24/24. Attacco fuori di Garlasco, 25/24, ma non si chiude, 25/25, Bovolo per il 26/25. E ancora parità, 26/26. Muro Balboni – Agazzi per il 27/26. E Bovolo per il 28/26, che manda il verdetto al tiebreak e consegna almeno un punto. Il tiebreak è punto a punto, ma l’attacco di Coveccia è fuori, 5/7. E quello di Adubea murato, 5/8. Ma Acrobatica è viva, 7/9 con Agazzi e poi Bovolo 8/9 Garlasco di nuovo a +3, 8/11. e di nuovo recuperato da Alessandria, 11/11. E con Marku 12/11, e Bovolo 13/11. Accorcia Garlasco, 13/12. Ancora Bovolo, 14/12, con due matctpoint. Il primo Marku lo spedisce in rete in battuta. Ma Bovolo, premiata come mvp da Gallina, è spietata: 15/13.

Alessandria Volley – Volley Garlasco

Parziali: 23-25/25-21/16-25/28-26/15-13

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Volley Garlasco: 1 Brandi, 4 Pasini, 5 Granieri, 6 Marini, 17 Cicogna, 3 Vecchi, 7 Gallina, 8 Ditommaso, 9 Rosina, 11 Badini, 14 Antignano, 21 Guaschino, 10 De Martino. 13 Pecalli. Coach Mazzola