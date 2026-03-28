Parapendio urta i cavi elettrici e finisce in un torrente: uomo i 71 anni tratto in salvo

Luserna San Giovanni (TO) – Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questo pomeriggio poco prima delle 15 nei boschi di Luserna San Giovanni dove è precipitato in un torrente un parapendio dopo aver urtato dei cavi. Il parapendista ha 71 anni, è stato soccorso dall’equipe al completo del servizio Regionale di Elisoccorso (personale sanitario e tecnico del soccorso alpino) ed è stato trasportato all’ospedale di Pinerolo con un codice giallo. I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti poi con una squadra di terra per il recupero del parapendio.