Recuperate dai Carabinieri biciclette per 100.000 euro rubate nel torinese

Torino (Ansa) – Sono state recuperate dai Carabinieri della compagnia di Ivrea venti biciclette rubate la scorsa settimana in un negozio di Borgofranco d’Ivrea. Le due ruote, in gran parte a pedalata assistita, per un valore complessivo di oltre 100 mila euro, erano state portate la via notte di venerdì 20 marzo. I ladri avevano utilizzato un camion per sfondare la vetrina del negozio. Anche l’autocarro, risultato rubato, è stato recuperato dai militari dell’Arma. La refurtiva, nascosta in un’area boschiva a Banchette, è stata restituita ai proprietari. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ivrea.