Violenta rissa in campo a Castellazzo: Daspo per cinque giocatori

Castellazzo Bormida (AL) – I Carabinieri hanno notificato cinque Daspo ad altrettanti giocatori del campionato regionale Under 18, per i fatti del 26 Ottobre scorso a Castellazzo Bormida. La partita, valida per il campionato di calcio regionale Under 18 tra il Castellazzo e il Rapid Torino, è stata interrotta a cinque minuti dalla fine dell’incontro per una rissa che ha coinvolto alcuni giocatori delle due squadre. Quattro i contusi e feriti, dapprima soccorsi dai Carabinieri di Castellazzo e dai colleghi di altre Stazioni della Compagnia di Alessandria giunti sul posto, in attesa dell’arrivo delle ambulanze. Le testimonianze dei presenti e l’analisi delle riprese video acquisite hanno fornito un quadro chiaro della dinamica dei fatti che ha portato al deferimento in stato di libertà delle persone coinvolte e alla richiesta di emissione di cinque Daspo per gli atleti violenti che hanno innescato e partecipato alla rissa. La Questura, condividendo la proposta avanzata dai Carabinieri e tenuto della violenza relazionata dalle pattuglie, ha emesso i Daspo richiesti, che sono stati notificati agli atleti, ai quali saranno precluse le attività sportive per un anno.