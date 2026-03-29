Calcio Serie C – Finisce a reti inviolate tra Pontedera e Bra

Pontedera ( Pontedera – Bra 0-0) – Il Pontedera non è andato oltre lo 0-0 contro il Bra e il risultato toglie alla squadra di Braglia, ultima in classifica, buona parte delle speranze di agganciare i play out per giocarsi la salvezza quando restano 4 partite da giocare. I granata hanno prodotto veramente troppo poco per meritare l’indispensabile vittoria (che manca ormai da 19 giornate), e anzi al 50′ della ripresa hanno rischiato il ko quando il difensore Leo ha respinto di testa sulla linea della porta ormai sguarnita una conclusione di Akammadu a Saracco superato.

Bra – Pontedera

Pontedera(4-2-3-1): Saracco; Leo, Piana, Sapola (34’ st Mbambi), Cerretti; Kabashi (28’ st Manfredonia), Caponi (34’ st Emmanuello); Vitali, Faggi (39’ st Pietrelli), Raychev (28’ st Dell’Aquila); Yeboah. A disp: Biagini, Strada, Paolieri, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. All. Braglia

Bra(3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso (39’ st Campedelli), Sganzerla; Lia (39’ st Pretato), Lionetti, Brambilla, La Marca, Armstrong; Sinani, Baldini (34’ st Akammadu). A disp: Franzini, Rottensteiner, Tuzza, Rabuffi, Palumbo, Capac. All. Nisticò

Arbitro: Ursini di Pescara