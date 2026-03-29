Calcio Serie D – Finisce 1-1 tra Asti e Celle Varazze: a Donaggio risponde Di Maira

Asti ( Asti – Celle Varazze 1-1) – Il Celle Varazze conquista un punto in casa dell’Asti nello scontro salvezza. Al vantaggio delle civette rispondono i locali nella ripresa, ma è un risultato che da continuità alla truppa di Boschetto. All’8′ minuto la sbloccano i savonesi con il tiro di Donaggio dai 30m, una conclusione che sorprende Brustolin fuori dai pali. Asti che prova a prendere in mano le operazioni della gara, ma soltanto un tiro di Sacco a lato è l’occasione del primo tempo. Nella seconda frazione, l’Asti parte bene e vede anche annullarsi un gol su una punizione battuta velocemente. Al 71′ il pareggio dei galletti. Pallone al limite dell’area dopo un contrasto in area, lo raccoglie Di Maira che con il destro al volo batte Albertoni. Nel finale succede ben poco: finisce 1-1.

Asti – Celle Varazze

Asti: S. Brustolin, P. Ropolo (↓ 12′ st), A. Toma, K. Gjura, E. Gatto (↓ 1′ st), A. Toldo (↓ 1′ st), V. Soplantai, A. Bonora (↓ 12′ st), M. Garcia Magnelli, C. Podestà, N. Sacco. In panchina: F. Costantino, V. Isoldi (↑ 12′ st), D. Bresciani, D. Larotonda (↑ 1′ st), E. Ferrari (↑ 36′ st), F. Di Maira (↑ 1′ st), A. Cirillo, L. Mazzucco (↑ 12′ st), L. Mancini All: Buglio Francesco

Celle Varazze.: M. Albertoni, F. De Benedetti (↓ 12′ st), L. Stanga, F. Calcagno, E. Capra (↓ 40′ st), G. Balan (↓ 32′ st), L. Donaggio (↓ 27′ st), A. Scarfò (↓ 12′ st), A. Melani, S. Ciancio, A. Firman

Ad. In panchina: C. Marcone, S. Akkari (↑ 27′ st), G. Insolito, G. Padovan (↑ 32′ st), M. Giolfo, M. Bortoletti (↑ 12′ st), A. Bertini, Y. Limongelli (↑ 40′ st), R. Miragliotta (↑ 12′ st). All: Boschetto Riccardo

Gol: 8′ pt L. Donaggio , 26′ st F. Di Maira

Arbitro: A. Atanasov