Calcio Serie D -La Valenzana batte la capolista Ligorna: finisce 1-0

Valenza ( Valenzana Mado – Ligorna 1-0) – Termina con una sconfitta di misura la trasferta del Ligorna sul campo della Valenzana Mado. Decide la rete nella ripresa dei padroni di casa, arrivata in una gara combattuta e condizionata anche dall’inferiorità numerica dei Biancazzurri a inizio secondo tempo. Nonostante il risultato, la squadra di Mister Pastorino resta in testa al Girone A di Serie D a pari punti con il Vado. Primo tempo equilibrato ma con un Ligorna capace di costruire diverse situazioni interessanti. Primo pericolo, però, di marca valenzana, quando al 9′ Montini riceve da sinistra, si gira e conclude con il destro, ma Rodriguez blocca basso. Al 13′ arriva un’altra occasione per i padroni di casa con Maione, che calcia dalla sinistra dell’area, trovando però ancora pronto l’estremo difensore argentino, bravo a deviare in angolo. Il Ligorna risponde subito: al 14′ Rosa addomestica il pallone e serve Vuthaj, il cui tiro dal limite termina alto. Al 40′ bella combinazione tra Rosa e Vuthaj, con l’attaccante albanese che conclude trovando la respinta del portiere, mentre sulla ribattuta ci prova Dellepiane, ma Sattanino si fa trovare ancora pronto. Si va così all’intervallo sul punteggio di 0-0. La ripresa si apre con l’episodio che cambia l’inerzia del match: al 47′ Vuthaj viene espulso per un contatto in area valenzana con un difensore di casa, lasciando il Ligorna in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno, i Biancazzurri restano in partita, ma al 59′ arriva il vantaggio della Valenzana Mado: Doria trova spazio centralmente e conclude basso alla sinistra del portiere, con la palla che supera Rodriguez per l’1-0. Al 75′ Sattanino compie un altro intervento decisivo sulla punizione molto angolata dal limite di Busto. In pieno recupero, al 76′, Rosa controlla in area e conclude di destro ma alza troppo la mira. Dopo sei minuti di recupero termina così la sfida, con il Ligorna in forcing fino all’ultimo.

Valenzana Mado – Ligorna

Valenzana: R. Sattanino, R. Sammouni, M. Saidi, I. Greco (34′ st Toniato), M. Maione, A. Doria ( 29′ st Ciliberto), M. Montini ( 39′ st Lusha), A. Ciletta, N. Palazzolo, A. Venneri, F. Borgna ( 43′ st Torre). In panchinaA. Losa, M. Ceccarini, G. Chelli, N. Massaro, A. Carnovale. All: Pellegrini Luca

Ligorna 1922 (3-5-2): N. Rodriguez Caparroz, L. Dellepiane (20′ st Bruzzo), C. Carlini (28′ st Pallavicini), P. Scannapieco, A. Rosa, A. Sabbione, M. Piredda ( 8′ st Vassallo), L. Costantino ( 41′ st Zenati), L. Tiana, M. Di Masi , D. Vuthaj

In panchina: J. Corci, , N. Vitali, R. Lurani, J. Tarducci,. All: Pastorino Matteo

Gol: 14′ st A. Doria

Arbitro: D. Patti