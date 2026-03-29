Formula 1 -Antonelli vince il Gp del Giappone: Ferrari terza con Leclerc

Giappone – Kimi Antonelli vince il GP Giappone di Formula 1 2026, Piastri 2°, Leclerc porta sul podio la Ferrari. L’italiano della Mercedes parte male dalla pole, poi recupera e, grazie ad una fortunata safety car per l’incidente occorso a Bearman, si riprende il comando della corsa per poi dominare fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle Piastri, su una ritrovata McLaren, amministra la situazione portando a casa una solida seconda posizione, mentre dietro di lui Charles Leclerc ha dovuto faticare a lungo per sorpassare il compagno di squadra Hamilton e poi tenere a bada Russell per tornare sul podio.

Ordine d’arrivo

Kimi Antonelli

Oscar Piastri +13.722

Charles Leclerc +15.270

George Russell +15.754

Lando Norris +23.479

Lewis Hamilton +25.037

Pierre Gasly +32.340

Max Verstappen +32.677

Liam Lawson +50.180

Esteban Ocon +51.216

Classifica piloti

Antonelli (Mercedes) 72 punti

Russell (Mercedes) 63

Leclerc (Ferrari) 49

Hamilton (Ferrari) 41

Norris (McLaren) 25

Piastri (McLaren) 21

Bearman (Haas) 17

Gasly (Alpine) 15

Verstappen (Red Bull) 12

Lawson (Racing Bulls) 10

Classifica costruttori

Mercedes 135 punti

Ferrari 90

McLaren 46

Haas 18

Red Bull 16