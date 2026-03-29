Formula 1 -Antonelli vince il Gp del Giappone: Ferrari terza con Leclerc

Giappone – Kimi Antonelli vince il GP Giappone di Formula 1 2026, Piastri 2°, Leclerc porta sul podio la Ferrari. L’italiano della Mercedes parte male dalla pole, poi recupera e, grazie ad una fortunata safety car per l’incidente occorso a Bearman, si riprende il comando della corsa per poi dominare fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle Piastri, su una ritrovata McLaren, amministra la situazione portando a casa una solida seconda posizione, mentre dietro di lui Charles Leclerc ha dovuto faticare a lungo per sorpassare il compagno di squadra Hamilton e poi tenere a bada Russell per tornare sul podio.
Ordine d’arrivo
Kimi Antonelli
Oscar Piastri +13.722
Charles Leclerc +15.270
George Russell +15.754
Lando Norris +23.479
Lewis Hamilton +25.037
Pierre Gasly +32.340
Max Verstappen +32.677
Liam Lawson +50.180
Esteban Ocon +51.216
Classifica piloti
Antonelli (Mercedes) 72 punti
Russell (Mercedes) 63
Leclerc (Ferrari) 49
Hamilton (Ferrari) 41
Norris (McLaren) 25
Piastri (McLaren) 21
Bearman (Haas) 17
Gasly (Alpine) 15
Verstappen (Red Bull) 12
Lawson (Racing Bulls) 10
Classifica costruttori
Mercedes 135 punti
Ferrari 90
McLaren 46
Haas 18
Red Bull 16