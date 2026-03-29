Madre e figlia di 12 anni ferite gravemente in un incidente stradale

Castagnole Lanze (AT) – È di quattro feriti il bilancio d’un incidente stradale che s’è verificato nel primo pomeriggio di oggi in cui sono state coinvolte quattro persone. Si tratta d’una bambina di 12 anni con la mamma che sono state portate con l’elisoccorso in codice rosso rispettivamente al Regina Margherita e al Cto. Gli altri due feriti sono stati ricoverati ad Asti. Sul posto i Vigili del Fuoco, due squadre del 118 e i Carabinieri che stano raccogliendo gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.