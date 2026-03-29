Pallacanestro Serie A – Altro finale da dimenticare per l’Olimpia: a Udine nuovo ko

Udine ( Apu Udine – Olimpia Milano 86-83) – La kriptonite dell’Olimpia è il +8 a 5’ dalla fine che la fa smettere di giocare mentre Udine mette la freccia e vince 86-83. Milano paga a caro prezzo l’1/10 al tiro di Brooks e mancando il suo miglior realizzatore (ha chiuso a quota 11 con 9/9 ai liberi), non trova reali alternative se non le incursioni di un Mannion positivo con 16 punti. Arrivano anche i 16 di Nebo con 7/7 da 2, ma è in difesa che i 30 punti subiti nell’ultimo quarto mettono in crisi l’Armani. L’EA7 perde un’occasione importante perchè non sfrutta la sconfitta di Venezia e, così, rimane inchiodata al 4° posto, mentre il coach di origine milanese Adriano Vertemati può esultare con merito. Il primo periodo è da film degli orrori, le squadre segnano con il contagocce (14-14). È Mannion a prendere per mano Milano, segnando 11 punti quasi consecutivi che permettono all’Olimpia maggiore continuità, prima che Brooks inizi a martellare in lunetta con un 9/9 prima del 20’ (34-40). Nella ripresa arriva anche il 56-66 con la tripla di Tonut al 31’. Poi il “solito” finale, Bolmaro a 5’ dalla fine segna il 69-77, ma da questo momento in campo c’è solo Udine. Bendzius accorcia, poi Christon diventa il padrone, sorpassa 78-77 e la mette nei binari bianconeri tra tiri liberi e canestri dalla media (85-80) L’ultimo sussulto è di Mannion (85-83), ma ancora un libero di Christon e il successivo errore al tiro di Brooks condannano l’EA7. Per Milano ora la trasferta di Eurolega a Parigi con il match in programma giovedì 2 aprile e poi la sfida della domenica di Pasqua (5 aprile) in casa contro Reggio Emilia.

Apu Udine – Olimpia Milano

Parziali: 14-14; 34-40; 56-63

Udine: Christon 25, Alibegovic 16, Spencer 4, Pavan ne, Mekowulu 9, Da Ros, Stjepanovic ne, Bendzius, Dawkins 5, Calzavara 5, Mizierniuk ne, Ikangi 10. All. Vertemati.

Milano: Mannion 19, Ellis 4, Sguazzin ne, Booker 6, Tonut 5, Bolmaro 6, Brooks 11, LeDay 3, Ricci 2, Guduric 7, Diop 4, Nebo 16. All. Poeta