Pallacanestro Serie B – Il Monferrato Basket batte Assigeco Piacenza nello scontro salvezza: terza vittoria consecutiva

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Assigeco Piacenza 99-83) – La Novipiù, in un momento di gran forma con tre vittorie di fila, ospita al “PalaEnergica Paolo Ferraris” l’UCC Assigeco Piacenza dell’ex Dalton Pepper. I ragazzi di coach Lottici occupano attualmente il quinto posto in classifica, in una zona molto combattuta della graduatoria. Alla palla a due Corbani schiera per la MB Guerra, Zanzottera, Flueras, il neo acquisto Giulietti e Martinoni. L’Assigeco parte subito forte con la schiacciata di Anaekwe e la tripla di Calbini.Il primo quarto, accesosi nella seconda metà, va in archivio sul 29-19. La Novipiù riprende a bombardare il canestro della UCC da tre, l’Assigeco cerca punti “sicuri” nel pitturato. Non c’è più un momento di respiro: Rupil segna o da tre o battendo l’uomo in palleggio, Criconia sfrutta ogni centimetro concesso dalla difesa per tenere in partita Piacenza. Zanzottera lascia il campo al 15’ con 15 punti di bottino personale. La MB prova a difendere i 14 punti di vantaggio maturati al minuto 17 abbassando il ritmo e variando le soluzioni difensive. L’Assigeco prova a riprendere il controllo delle operazioni con Ferraro e Calbini. Le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 51-43. L’Assigeco produce ad inizio dell’ultima frazione il massimo sforzo offensivo, Flueras e Mossi trovano due triple incredibili per l’81-66. Zanzottera è incontenibile in penetrazione, Criconia un cecchino da tre. Martinoni segna il primo canestro su azione della serata che vale il 94-77 al minuto 37. Poggio realizza da tre e subito dopo commette il quinto fallo lasciando la partita. Alla UCC non entra più nulla; coach Corbani regala la standing ovation a Martinoni e Zanzottera. Il match termina 99-83 . In un match ad alto punteggio, Martinoni raggiunge la doppia cifra nel finale con 11 punti, superato nel conteggio da Rupil autore di 19 punti. Dia realizza una bellissima doppia doppia, con 12 punti e 12 rimbalzi per un +21 di valutazione in 21 minuti sul parquet. Top scorer di serata Zanzottera, autore di 28 pesantissimi punti per un +35 di valutazione.

Monferrato Basket – Assigeco Piacenza

Parziali: 29-19; 51-43; 73-60

Monferrato Basket.: Zanzottera 28 (8/9, 3/6), Rupil 19 (1/3, 5/8), Dia 12 (5/7), Martinoni 11 (2/7, 0/1), Guerra 8 (1/5 da tre), Mossi 6 (0/2, 2/3), Flueras 5 (1/2, 1/1), Osatwna 4 (2/3, 0/1), Giulietti 3 (0/2, 1/2), Iacorossi 3 (1/2 da tre). Quaroni, D’Ambrosio Angelillo n.e. All. F, Corbani.

Assigeco Piacenza: Calbini 16 (1/4, 3/8), Criconia 15 (5/9 da tre), Valesin 12 (2/8, 2/3), Ferraro 11 (1/1, 3/7), Poggi 9 (2/6, 1/2), Anaekwe 6 (3/5), Ricci 6 (2/3, 0/1), Mazzucchielli 6 (3/4, 0/2), Pepper 2 (0/1, 0/2). Kuot Kuot, Fiorillo, Cattivelli n.e. All. S. Lottici.