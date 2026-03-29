Pallacanestro Serie B Interregionale – Sconfitta per il Gulliver contro Pavia: non basta l’ottimo avvio

Pavia ( Pallacanestro Pavia – Gulliver Derthona 90-83) – Il Gulliver Derthona esce sconfitto dal Pala Ravizza di Pavia con il punteggio finale di 90-83, al termine di una gara dai due volti. Dopo un’ottima prima metà, i bianconeri subiscono la rimonta dei padroni di casa nella ripresa. Con questa sconfitta i Leoni rimangono al decimo posto a quota 18 punti.L’avvio di partita è caratterizzato da un grande equilibrio, con continui capovolgimenti di fronte. È però il Derthona a prendere in mano il ritmo del gioco nel primo quarto, trovando con continuità la via del canestro e costruendo un primo vantaggio significativo. Protagonista assoluto del periodo è Josovic, autore di 15 punti nei primi dieci minuti, che permettono ai Leoni di chiudere avanti 22-31.Nel secondo quarto Pavia prova a rientrare con un parziale di 7-0, ma Tortona risponde prontamente con Taverna e la tripla di Di Meo, mantenendo il controllo del punteggio. All’intervallo lungo i bianconeri conservano il vantaggio sul 50-60, trascinati da Josovic (18 punti) e Bellinaso (17 punti). Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia del match. Pavia alza l’intensità difensiva, mentre il Derthona fatica a trovare soluzioni offensive, realizzando appena 6 punti nei primi otto minuti del terzo periodo. I padroni di casa ne approfittano per rientrare e completare il sorpasso. Una tripla di Borasi sulla sirena tiene comunque i bianconeri a contatto sul 73-69 al 30’. L’ultimo quarto si apre con Pavia ancora in controllo dell’inerzia. Nonostante il tentativo di reazione dei Leoni, che riescono a riportarsi fino al -5, alcuni episodi chiave nel finale indirizzano definitivamente la gara. Un errore su rimessa dei Leoni a un minuto dal termine concede due punti facili ai padroni di casa, mentre la tripla di Wiltshire a 40 secondi dalla sirena chiude i conti. Il Gulliver Derthona paga così il calo nella seconda metà di gara, dopo un primo tempo di grande qualità, e deve arrendersi con il punteggio di 90-83.

Pallacanestro Pavia – Gulliver Derthona

Parziali: 22-31, 28-29, 23-9, 17-14

Pavia: Savio, Tommasini 6, Bogunovic 15, Fiume ne, Manna 6, Quarisa ne, Carobba ne, Aprile 8, Gonzalez 25, Wiltshire 8, Neri 17, Avanzini 5. All. Zappi

Derthona: Di Meo 16, Fogliato ne, Bottelli, Bresciani 3, Borasi 3, Chikal ne, Furfaro, Pisati 6, Bellinaso 18, Coulibaly 8, Josovic 25, Taverna 4. All. Talpo, Ass. Fanaletti