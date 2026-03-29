Paura a Milano: incendio in una palazzina, crolla parte del tetto

Milano – Incendio a Milano in via Luigi Menabrea, zona Farini. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le quattro di sabato pomeriggio in una palazzina di cinque piani. Si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano, espandendosi quasi subito anche in parte del piano di sopra. Sul posto si sono precipitate sei squadre dei vigili del fuoco, con circa 30 uomini impegnati nelle operazioni. Presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti di polizia locale. Secondo quanto viene riferito, il tetto del condominio è parzialmente collassato. I condomini che si trovavano negli appartamenti sono stati evacuati. Al momento non si registrano persone ferite o intossicate. Le fiamme sono già state circoscritte e sono state avviate le attività di bonifica delle aree interessate dai fumi prodotti dalla combustione.