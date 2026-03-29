Si schiantano contro un auto in sosta: tre giovani feriti, uno è grave

Milano – Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo che la loro auto, alla cui guida c’era un 21enne, si è schiantata contro alcune auto in sosta. L’incidente è avvenuto alle sei del mattino in corso di Porta Vercellina, a Milano. Il conducente del veicolo è stato portato al Policlinico in codice rosso mentre le due ragazze che si trovavano con lui – una 19enne e una 20enne – sono state trasportate all’ospedale San Carlo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. A quest’ultima sono stati affidati i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.