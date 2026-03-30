Cadavere carbonizzato d’una donna trovato in un’auto incendiata

Cuneo (Ansa) – Il cadavere di una donna è stato trovato stamane all’interno di un’auto andata a fuoco nella notte nelle campagne di Cuneo. Il ritrovamento è avvenuto in località San Benigno, a circa mezzo chilometro dal cimitero frazionale. La Polizia ha provveduto a effettuare i rilievi dopo essere stata allertata dai Vigili del Fuoco che avevano estinto il rogo e messo in sicurezza l’area, rinvenendo il corpo nell’abitacolo. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. Le generalità della vittima, già identificata, non sono ancora state rese note.