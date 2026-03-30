Incidente a Condove: scontro tra auto e moto, uomo in gravi condizioni

Condove (TO) – Vincenzo Milione, più conosciuto come Luca, l’uomo di 46 anni ristoratore di Chiomonte balzato agli onori della cronaca per il suo presunto, e poi smentito con tanto di archiviazione, coinvolgimento nella vicenda della morte di Mara Favro, è rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio di Venerdì 27 Marzo mentre percorreva in moto l’ex statale 24 a Condove. All’altezza del cimitero cittadino ha urtato un’auto Peugeot 106 che si era fermata in carreggiata per voltare a sinistra in via De Amicis venendo sbalzato sull’asfalto mentre il suo mezzo finiva fuori strada. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato l’uomo in ambulanza all’ospedale di Rivoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Gli è anche stata riscontrata la frattura di sette costole. È ricoverato nel reparto di rianimazione ma è cosciente e non è in immediato pericolo di vita. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Susa