Si schiantano in auto contro un palo: un morto e un ferito

Suno (NO) – È di un morto e di un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri prima dell’alba verso le cinque a Suno in provincia di Novara, lungo la statale 229 del Lago d’Orta. Per cause in corso di accertamento i due, a bordo di un’auto, sono usciti di strada andando a sfracellarsi contro un palo. Il passeggero è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura ed è morto sul colpo, mentre l’amico che era alla guida è ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. La vittima è Kemuel Vinotti, 21 anni, mentre il conducente di 23 anni ha riportato ferite di media gravità. Entrambi di Gambolò in provincia di Pavia erano a bordo dell’auto diretti a Novara quando, all’uscita della frazione Barraggia di Suno, complice l’elevata velocità, l’auto ha deviato progressivamente verso il bordo destro della carreggiata fino a impattare contro un palo in cemento della pubblica illuminazione, prima di rimbalzare e finire contro un secondo palo e fermarsi contro un muro. L’allarme è stato dato da un Carabiniere in transito e sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del tragico incidente. I sanitari non hanno potuto fare nulla per il passeggero di 21 anni che è deceduto sul colpo, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.