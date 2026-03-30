Una bottigliata in testa e ferite per derubarlo: ragazzo di 25 anni in ospedale

Milano – Una bottigliata sulla nuca e le ferite. Tagli inferti al volto con una lama, forse un coltello. Poi la fuga con il cellulare e il telefono rubato alla vittima che hanno lasciato in strada. È stato lo stesso giovane malcapitato, 25 anni, cittadino egiziano, a chiedere aiuto e a raccontare di essere stato accerchiato e aggredito da quattro sconosciuti che lo avrebbero derubato. È successo nella nottata tra domenica e lunedì, a Melzo (Milano). La telefonata con la richiesta di soccorso è scattata intorno alle due da piazza della Repubblica, nel comune dell’hinterland di Milano. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un’ambulanza in codice giallo e i carabinieri. Il 25enne è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili. Sul posto, secondo quanto emerso, non sarebbe stata trovata alcuna lama. Indagini in corso.