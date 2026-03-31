Furto nella notte alla filiale Fedex di Spinetta Marengo

Spinetta Marengo (AL) – Colpo nella notte all’interno della filiale Fedex, in zona industriale D5. I banditi hanno agito in pochissimi minuti. Secondo alcune indiscrezioni, i ladri avrebbero aperto una porta laterale con un piede di porco, agendo nella zona dove ci sono gli scivoli di carico. Quindi sono entrati. A quel punto hanno raggiunto l’area dove c’è la cassaforte e l’hanno aperta dopo avervi praticato un foro. Dall’ingresso forzato al furto è passato pochissimo tempo. Perché sul posto, scattati i sensori dell’allarme, sono arrivate le Volanti della Polizia, le pattuglie dei Carabinieri e la vigilanza privata dei Rangers che si occupa della sicurezza. Purtroppo la banda, che nel frattempo era riuscita a prelevare il denaro era già fuggita. L’azione dei banditi è scattata intorno alle 2 di notte. Non è escluso che i malviventi avessero fatto un sopralluogo nei giorni scorsi perché sapevano come muoversi. Ora sono in corso le indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare gli inquirenti a identificare gli autori del colpo. I responsabili della Fedex, che si occupa di servizi di spedizione, stanno ora contando i danni. Sembra che nella cassaforte non fosse custodito un bottino consistente.