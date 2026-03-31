L’avvocato Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano

Vigevano (PV) Ansa – Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano: l’ex avvocato di Andrea Sempio, ultimo indagato per il delitto di Garlasco, correrà alle prossime elezioni amministrative per Democrazia Sovrana Popolare, il partito di Marco Rizzo.

Nelle prossime settimane – informa una nota – è prevista la presentazione ufficiale della candidatura di Massimo Lovati.

“Siamo felici di avere con noi un uomo giusto, perseguitato e minacciato anche per l’opera di forze che non hanno a cuore la ricerca della verità ma la conservazione del potere. Il suo spirito combattivo e la sua onestà sono virtù indispensabili per l’impegno politico a cui ha deciso di dedicarsi dopo aver dato la sua vita alla giustizia” ha affermato Rizzo.