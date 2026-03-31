Noto allevatore cuneese muore colpito da un toro

Rocca de’ Baldi (CN) – Claudio Dardanello, un allevatore di 65 anni, è morto ieri pomeriggio, dopo essere stato aggredito nella sua azienda agricola d’allevamento in località Crava, da un toro che l’ha colpito con un calcio allo sterno. Dardanello era già in gravissime condizioni quando è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Dardanelllo, socio storico del consorzio di tutela del bue grasso di Carrù, era molto conosciuto nel settore: con i suoi capi aveva vinto diversi premi nelle rassegne zootecniche della zona. Sulla dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti dello Spresal.