Ragazzo investito sul monopattino all’incrocio: è grave

Torino – Uno studente di 15 anni ieri pomeriggio intorno alle 15.30, mentre era a bordo del suo monopattino, rimasto coinvolto in un incidente contro una macchina all’angolo tra Corso Peschiera e Corso Racconigi. Il ragazzo, in codice rosso, è soccorso dai medici e dagli infermieri del 118 di Azienda Zero. È stato trasportato al Cto, dove stato subito sottoposto ad una serie di esami. Non dovrebbe essere in pericolo di vita: resta d capire se indossasse il casco di protezione oppure no. In queste ore gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente che non ancora del tutto chiara. L’uomo che era alla guida dell’utilitaria si è subito fermato per prestare i soccorsi e ha dato l’allarme.