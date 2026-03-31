Tre arresti dei Carabinieri per spaccio di droga in Val di Susa

Sestriere (TO) – I Carabinieri di Sestriere hanno arrestato due persone per detenzione di stupefacenti, mentre un terzo è stato bloccato dai militari di Condove. Nel corso della nottata tra Sabato e Domenica, i Carabinieri di Sestriere hanno fermato per un controllo un uomo di 36 anni di origini calabresi, in compagnia di una ragazza di 32 anni, originaria di Nichelino. Nonostante l’atteggiamento violento verso i militari, i due sono stati bloccati e nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 85 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e 1420 euro in contanti, presunto provento di attiva illecita. Denaro e droga sono stati sequestrati mentre i due interessati sono stati arrestati in quanto gravemente indiziati del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e ristretti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo , come disposto dell’Autorità Giudiziaria. Poche ore dopo, questa volta a Collegno, una pattuglia dei Carabinieri di Condove, ha fermato e sottoposto ad un controllo un ragazzo di 24 anni di Origin senegalesi, già noto ai militari dell’arma. Il giovane, domiciliato a Collegno, era stato arrestato il 17 Marzo scorso mentre cedeva della sostanza stupefacente nei pressi della stazione ferroviaria di Chiusa San Michele; a seguito di ciò il Tribunale di Torino aveva disposto un aggravamento della pena e i Carabinieri si erano recati a cercarlo per la notifica degli atti giudiziari. L’uomo è stato rintracciato per strada con uno zaino contenente 33 grammi di crack suddiviso in 35 dosi. Per lui sono scattate nuovamente le manette in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio e si sono aperte le porte del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino.