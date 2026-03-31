Tunisino accoltella ad Asti un commerciante marocchino: arrestato a Milano

Milano – È stato arrestato a Milano Mohamed Weslati, il tunisino di 29 anni senza fissa dimora, accusato di aver accoltellato giovedì mattina ad Asti un fruttivendolo marocchino di 45 anni sul pianerottolo dell’alloggio della vittima in Via Ventura. Per lui il Pm di turno del capoluogo lombardo ha chiesto la convalida del provvedimento emesso dai colleghi della Procura astigiana e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il tunisino, secondo le indagini, giovedì mattina verso le dieci ha teso un agguato al fruttivendolo marocchino mentre stava uscendo di casa, colpendoo con un grosso coltello da cucina e urlando che vantava dei soldi mentre lo colpiva al torace, alla gamba sinistra e anche al volto. La vittima si è difeso e, grazie anche all’intervento della figlia e della moglie presenti in casa, l’aggressore s’è dato alla fuga, mentre Il marocchino aggredito era trasportato d’urgenza in ospedale e dimesso già il giorno dopo con una prognosi di 30 giorni. La vittima ha riconosciuto con precisione l’uomo in un album fotografico. A quel punto gli inquirenti hanno localizzato il cellulare di Weslati a Milano. Le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso alla stazione di Asti consentendo di evidenziare il dettaglio delle scarpe che ha consentito l’identificazione.