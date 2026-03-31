Un uomo di 70 anni ha incendiato il portone del Comando di Polizia locale a Bra: preso dopo la visione delle telecamere

Bra (CU) – Individuato il piromane che, nella notte tra Lunedì e Martedì, ha appiccato il fuoco al portone del Comando della Polizia Locale, in via Moffa di Lisio a Bra. Si tratta di un signore di 70 anni, senza fissa dimora, con la residenza ad Alessandria, già noto alle forze dell’ordine. Glia agenti della Municipale sono arrivati all’uomo dopo aver visionato i filmati della videosorveglianza. L’anziano aveva ammassato alcuni sacchi di rifiuti, incendiandoli. Le fiamme, oltre ad aver seriamente danneggiato il portone, hanno anche annerito parte della facciata dell’edificio. Ad accorgersi dell’incendio alcuni residenti del fabbricato adiacente, i quali sono subito intervenuti, gettando acqua sul rogo, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, giunti poco dopo la chiamata.