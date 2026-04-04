Pallacanestro Serie A2 – Urania beffa Cento: salvezza matematica per i lombardi

Cento ( Sella cento – Urania Milano 65-67) – Con tre giornate di anticipo rispetto al termine della sua regular season, Milano festeggia il raggiungimento del primo importante obiettivo della stagione, la permanenza nella seconda serie nazionale. I Wildcats, reduci dall’amaro k.o. interno contro Torino, hanno portato a casa questo fondamentale traguardo battendo a domicilio la Sella Cento per 67-65 in quello che era un vero e proprio scontro diretto per il mantenimento della categoria senza passare dai playout. Decisivo per la Wegreenit il canestro a 1’10” dalla sirena di Gentile, mentre i padroni di casa (bravi a rimontare nel finale) pagano l’1/26 conclusivo da tre punti.A rompere le secche in attacco ci pensano la penetrazione di Gentile e un Davis che, dopo aver impattato sul 4-4, al ferro regala il primo vantaggio ai padroni di casa.In uscita dal minuto di sospensione quindi Gentile imbecca Cavallero per il 10-6 al quale Conti risponde tuttavia poco dopo ristabilendo le distanze. Il fallo antisportivo di Gentile permette quindi a Cento di sbloccarsi nel quarto col 2/2 di Conti ma Milano resta davanti con l’avvicinamento proprio del figlio di Nando. Conti timbra anche il primo canestro dal campo dei emiliani che però, successivamente, non riescono più a trovare alternative vincenti in attacco dove la penuria di canestri, unita al bonus precocemente speso, consente alla Wegreenit di scavare un margine di 9 lunghezze (21-20) grazie a 6 punti dalla lunetta e al canestro di voglia di Cavallero. Alla ripresa delle operazioni, Milano parte forte con 4 punti consecutivi di Morse per il 29-36 a cui Cento risponde con la schiacciata di Arletti e l’appoggio di Davis. La Wegreenit ritrova subito il filo con il contropiede di Gentile e il canestro da rimbalzo offensivo di Taylor (33-42) ma la Sella non demorde con il jumper di Devoe. Morse allora ristabilisce le 9 lunghezze di margine prima che Davis, con la prima tripla di serata dei padroni e un prepotente 2+1, attraverso un parziale di 6-0 riporti a un solo possesso i biancorossi (41-44). Il quarto conclusivo, ammirato il canestro dal gomito di Cavallero, vede le due compagini affrontare entrambe un serio momento di difficoltà offensiva. Per oltre tre minuti confusione, frenesia e idee poco brillanti prendono il sopravvento lasciando immacolato il tabellone della Baltur Arena finché a 6’28” dal termine un fortunoso canestro di Devoe dà una scossa al periodo.Gentile allora, con il primo canestro dal campo di Urania dopo un’eternità, riporta avanti di 2 punti la Wegreenit che poi, nonostante la tripla del k.o. sbagliata da Taylor, resiste all’ultimo disperato tentativo di Cento con due super difese di Morse che fanno calare il sipario alla Baltur Arena. Finisce 65-67 per gli uomini di Cardani che, dopo una stagione irta di ostacoli, possono esultare per la conquista anticipata di una salvezza cercata e voluta.

Sella Cento – Urania Milano

Parziali: 17-13, 12-21, 23-23, 13-10

Sella Cento: Stacy Davis iv 30 (11/16, 1/8), Gabe Devoe 13 (5/8, 0/5), Luca Conti 8 (3/5, 0/2), Gianmarco Arletti 6 (2/8, 0/2), Abdel Fall 4 (2/5, 0/0), Nicolas Tanfoglio 2 (1/2, 0/4), Edoardo Tiberti 2 (1/2, 0/0), Matteo Montano 0 (0/1, 0/5), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0), Filippo Scagliarino 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0)

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 18 (4/10, 2/6), Anthony Morse 13 (4/5, 0/0), Alessandro Gentile 11 (5/14, 0/0), Matteo Cavallero 10 (5/9, 0/1), Andrea Amato 9 (0/0, 3/6), Ion Lupusor 4 (1/1, 0/0), Gherardo Sabatini 2 (0/1, 0/3), Ursulo D’almeida 0 (0/1, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0)