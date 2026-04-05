Alluvione dell’aprile 2025: 679 interventi della Regione Piemonte per 45,4 milioni

Torino – Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri dell’ulteriore stralcio di 45,4 milioni di euro, la Regione Piemonte è pronta a dare immediata attuazione a 679 interventi sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell’aprile 2025, che sono stati oggetto in questi mesi di una ricognizione puntuali e di un monitoraggio continuo.
Gli interventi individuati sono così suddivisi:
- 97 in provincia di Alessandria per oltre 4,4 milioni di euro
- 52 in provincia di Asti per 4,3 milioni di euro
- 129 in provincia di Biella per oltre 5 milioni di euro
- 130 in provincia di Cuneo per circa 4,5 milioni di euro
- 192 in provincia di Torino per oltre 17 milioni di euro
- 32 in provincia del VCO per 2 milioni si euro
- 47 in provincia di Vercelli per circa 4 milioni di euro.
Oltre a finanziare gli interventi di somma urgenza già effettuati, mettendo in sicurezza i conti dei Comuni, sia le opere necessarie per la riduzione del rischio residuo, il piano predisposto dalla Regione prevede anche uno stanziamento di 3 milioni per il sostegno ai danni riportati da cittadini e imprese.