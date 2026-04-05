Alluvione dell’aprile 2025: 679 interventi della Regione Piemonte per 45,4 milioni

Torino – Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri dell’ulteriore stralcio di 45,4 milioni di euro, la Regione Piemonte è pronta a dare immediata attuazione a 679 interventi sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell’aprile 2025, che sono stati oggetto in questi mesi di una ricognizione puntuali e di un monitoraggio continuo.

Gli interventi individuati sono così suddivisi:

97 in provincia di Alessandria per oltre 4,4 milioni di euro

52 in provincia di Asti per 4,3 milioni di euro

129 in provincia di Biella per oltre 5 milioni di euro

130 in provincia di Cuneo per circa 4,5 milioni di euro

192 in provincia di Torino per oltre 17 milioni di euro

32 in provincia del VCO per 2 milioni si euro

47 in provincia di Vercelli per circa 4 milioni di euro.

Oltre a finanziare gli interventi di somma urgenza già effettuati, mettendo in sicurezza i conti dei Comuni, sia le opere necessarie per la riduzione del rischio residuo, il piano predisposto dalla Regione prevede anche uno stanziamento di 3 milioni per il sostegno ai danni riportati da cittadini e imprese.