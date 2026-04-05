Auto finisce fuori strada a Chieri nella notte: morto un ragazzo di 22 anni

Chieri (TO) – Incidente stradale mortale nella notte di domenica 5 aprile a Chieri. Intorno alle 3, il 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Buttigliera angolo strada provinciale 128 di Pessione dove è stato ritrovato un ragazzo di 22 anni accanto a un’auto da cui si pensa sia stato sbalzato fuori. Il giovane è deceduto per i gravi traumi subiti. Sul posto anche i carabinieri. Meno di un mese fa, in un fosso sempre in via Buttigliera, è stato trovato il corpo di Eric Bellini, motociclista di cui si erano perse le tracce dal 5 luglio 2025. Vicino al cadavere è stata trovata anche la sua moto Ktm, nera e arancione. L’ipotesi più verosimile è che l’uomo sia morto per un incidente stradale, essendo finito fuori strada con il suo veicolo la sera stessa della scomparsa, a circa dieci chilometri da casa.