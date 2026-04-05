Calcio Serie A – Colpo del Torino a Pisa: Adams regala tre punti ai granata

Pisa ( Pisa – Torino 0-1) – Colpo esterno del Torino, che nella trentunesima giornata di Serie A piega 1-0 il Pisa e respira sempre di più in zona salvezza. Nel primo tempo i granata ci provano dalla distanza prima con Pedersen e poi due volte con Gineitis, senza però nemmeno avvicinarsi alla porta. I padroni di casa rispondono con Angori, anche in questo caso con conclusioni lontane dallo specchio. Il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Hiljemark vanno a un passo dal vantaggio, ma Tramoni e Stojilkovic non si intendono e sprecano clamorosamente. Quando tutto lascia pensare al pari, ecco che arriva il colpo del ko: all’80’ Pedersen raccoglie il lancio di Ebosse e serve di prima intenzione il subentrato Che Adams, che da due passi spinge in rete il gol partita.

Pisa – Torino

Pisa (3-5-2): Semper ; Calabresi (dal 41’ st Cuadrado ), Caracciolo , Canestrelli ; Leris (dal 41’ st Touré ), Aebischer , Hojholt (dal 31’ st Akinsanmiro ), Tramoni , Angori ; Moreo (dal 13’ st Stojilkovic ), Meister (dal 13’ st Loyola ). All. Hiljemark. In panchina. Scuffet, Nicolas, Albiol, Bozhinov, Coppola, Bettazzi, Piccinini, Stengs.

Torino (3-4-1-2): Paleari ; Coco , Ismajli , Ebosse ; Pedersen (dal 38’ st Lazaro ), Prati (dal 17’ st Casadei ), Gineitis (dal 38’ st Tameze ), Obrador ; Vlasic ; Simeone (dal 27’ st Anjorin ), Kulenovic (dal 17’ st Adams ). All. D’Aversa. In panchina. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Njie.

Gol: 80’ Adams .

Arbitro: Zufferli.