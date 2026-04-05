Calcio Serie A – Torna alla vittoria l’Inter: battuta 5-2 la Roma

Milano ( Inter – Roma 5-2) – Inter completamente rigenerata dopo la sosta Nazionali, torna Lautaro Martinez e tornano i tre punti: nella trentunesima giornata di Serie A i nerazzurri strapazzano la Roma 5-2 a San Siro. Pronti via e i ragazzi di Chivu stappano la partita dopo un minuto, con Lautaro che raccoglie l’assist di un ritrovato Thuram e insacca alle spalle di Svilar. I giallorossi iniziano a prendere le misure ai padroni di casa, e al 40’ riescono a pareggiare i conti con il colpo di testa di Mancini su cross di Rensch. La Roma sembra rientrata, ma a pochi istanti dal duplice fischio Calhanoglu calcia da oltre trenta metri e buca Svilar sotto la traversa per l’eurogol del 2-1 al 47’. Nella ripresa parte lo show nerazzurro: Lautaro firma la doppietta che vale il tris al 52’ (ancora su assist di Thuram), poi tre minuti più tardi è proprio il francese a calare il poker di testa su calcio d’angolo. Sul 4-1 gli uomini di Gasperini sono al tappeto, e al 63’ ritrova la rete anche Barella. Gli ospiti hanno un sussulto al 70’, quando Pellegrini accorcia le distanze per il definitivo 5-2. L’Inter sale a 72 punti e vola a +9 sul Milan e a +10 sul Napoli, in attesa del match tra partenopei e rossoneri in programma domani al Maradona.



Inter – Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (dal 13’ st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 22’ st Sucic), Zielinski (dal 31’ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (dal 13’ st Bonny), Thuram (dal 21’ st Esposito). All. Chivu. In panchina. J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Frattesi, Luis Henrique, Diouf, Cocchi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 1’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (dal 36’ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (dal 13’ st Tsimikas); Soulé (dal 19’ st El Shaarawy), Pellegrini; Malen. All. Gasperini. In panchina. Gollini, De Marzi, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza, Robinio Vaz.

Gol: 1’ e 52’ Lautaro Martinez , 40’ Mancini , 45′ +2 Calhanoglu , 55’ Thuram , 63’ Barella , 70’ Pellegrini .

Arbitro: Sozza.