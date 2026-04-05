Pallacanestro Serie A -Milano batte in volata Reggio Emilia: torna alla vittoria dopo le ultime due sconfitte

Milano ( Olimpia Milano – Unahotels Reggio Emilia 80-76) – L’EA7 Emporio Armani Milano torna al successo dopo le sconfitte a Udine e Parigi piegando la UnaHotels Reggio Emilia per 80-76 in volata. L’Olimpia tocca anche il +11 nel terzo periodo, ma si vede rimontata e superata prima della fiammata di Armoni Brooks (12 punti nell’ultimo quarto). Decide un recupero difensivo con successivo 2/2 di Pippo Ricci nel finale.L’ultimo possesso da gestire per la potenziale vittoria è il giusto premio per la quadratura squadra di coach Priftis, ma viene malamente sprecato di fronte a un’ottima collaborazione difensiva della coppia Guduric-Ricci. La firma del serbo è di poco conto, considerando lo scarso impatto avuto sull’intera gara. Quella del co-capitano biancorosso è molto più rilevante, a coronamento di un pomeriggio pasquale di grande efficacia anche in attacco (12 punti, 5/8 al tiro). Di Milano piacciono anche il primo tempo di Shavon Shields (10), poi dimenticato in favore di Brooks, e la presenza di Josh Nebo in vernice (doppia-doppia da 10+10 rimbalzi), ma danno buoni segnali anche Ousmane Diop (3+7 rimbalzi) e Nico Mannion (7), scelto da coach Poeta come handler primario per chiudere la partita con declassamento di Quinn Ellis. La partita di Udine, evidentemente, ha lasciato il segno.

Olimpia Milano – Unahotels Reggio Emilia

Parziali: 25-18/19-16/15-20/21-22

Milano: Brooks 22, LeDay 6, Shields 10, Nebo 10, Ellis 3; Guduric 3, Mannion 7, Tonut, Bolmaro 2, Ricci 14, Diop 3. N.e.: Ceccato. All.: Poeta.

Reggio Emilia: Barford 8, Woldetensae 2, Caupain 13, Williams 12, Severini 5; Thor 19, Rossato 7, Uglietti 4, Echenique 6, Vitali. N.e.: Mainini, Emokhare. All.: Priftis.