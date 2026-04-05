Pallacanestro Serie A2 – Torino stende Ruvo di Puglia: scacciato la spauracchio play-out

Torino ( Basket Torino – Ruvo di Puglia 77-69) – Prosegue in modo positivo il rush finale di stagione della Reale Mutua Basket Torino, che al Pala Gianni Asti supera la Crifo Wines Ruvo di Puglia per 77-69 conquistando la seconda vittoria consecutiva e dando continuità al successo ottenuto a Milano. Un’affermazione costruita con pazienza e solidità, dopo un avvio complicato, che consente ai gialloblù di salire a quota 15 vittorie e 18 sconfitte, eliminando definitivamente qualsiasi rischio di scendere in zona playout, trovando matematicamente la salvezza diretta e rafforzando le proprie ambizioni in ottica play-in.Dopo un primo tempo equilibrato e caratterizzato da difficoltà offensive, Torino ha cambiato marcia nella ripresa, trovando maggiore lucidità nelle scelte e soprattutto un riferimento dominante in Robert Allen, autentico protagonista del match con 32 punti e 14 rimbalzi. Il lungo americano ha preso in mano l’attacco gialloblù già nel secondo quarto, consentendo alla squadra di rientrare e chiudere avanti all’intervallo, per poi continuare a incidere anche nella ripresa su entrambi i lati del campo. Nel momento decisivo, la Reale Mutua ha trovato anche il contributo del collettivo, con Massone e Teague a colpire e una difesa più attenta e compatta che ha permesso di prendere il controllo della gara nell’ultimo quarto, toccando la doppia cifra di vantaggio.

Basket Torino – Ruvo di Puglia

Parziali: 15-21, 24-17, 17-13, 21-18

Reale Mutua Torino: Robert Allen 32 (6/12, 4/7), Macio Teague 10 (2/7, 1/4), Federico Massone 10 (0/3, 3/5), Giovanni Severini 8 (2/2, 1/3), Matteo Ghirlanda 7 (3/6, 0/2), Matteo Schina 4 (0/4, 1/4), Davide Bruttini 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Tortu’ 2 (1/2, 0/3), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Robert Allen 14) – Assist: 14 (Macio Teague 5).

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Pierre Brooks ii 16 (7/15, 0/1), Micheal Anumba 10 (2/2, 2/4), Mihajlo Jerkovic 10 (5/6, 0/1), Russ Smith 9 (3/9, 1/5), Scott Ulaneo 9 (3/5, 0/0), Samuele Miccoli 8 (1/1, 2/5), Aleksa Nikolic 4 (2/3, 0/0), Thomas Reale 3 (0/2, 1/3), Jacopo Borra 0 (0/2, 0/1), Bernardo Musso 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 10 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Mihajlo Jerkovic, Russ Smith, Scott Ulaneo 7) – Assist: 15 (Pierre Brooks ii 4).