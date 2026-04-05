Schianto tra una moto e un bus: grave un ragazzo di 24 anni

Milano – Grave incidente a Milano, nel pomeriggio di sabato 4 aprile. Un ragazzo di 24 anni in sella alla sua moto è rimasto coinvolto in uno schianto con un bus privato. Il giovane si trova in condizioni delicate. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 in via Riccardo Lombardi, in zona Muggiano. Stando alle primissime informazioni, lo schianto sarebbe avvenuto tra una moto e un autobus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, che hanno trasportato il 24enne in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Presenti anche gli agenti della polizia locale, chiamati a effettuare i rilievi del caso. Secondo la ricostruzione della polizia locale, entrambi i veicoli percorrevano lo stesso senso di marcia in direzione piazza Pertini quando il motociclista ha superato a destra un’auto e, nell’effettuare la manovra, non si è accorto che il bus stava svoltando a destra, impattando.