Si chiama Alberto Soldani lo sciatore morto a Pontechianale

Pontechianale (CN) – Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo coinvolto, nel pomeriggio di ieri, in un incidente con gli sci: la vittima è Alberto Soldani, un dentista di 57 anni di Pinerolo. Tutto successo vicino al Bivacco Andreotti, ai piedi della parate sud del Monviso, sotto il ghiaccio Sella nel Comune di Pontecchianale. Qui lo scialpinista ha perso il controllo degli sci cadendo in fondo ad un canale; un volo di centinaia di metri. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una coppia che, in fase di discesa ha trovato uno sci a 3700 metri, ha capito che qualcosa non andava. L’Allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono recatii tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme al Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Il suo corpo è stato recuperato dall’elisoccorso, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti su quanto accaduto portati avanti dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza; ascoltata anche la testimonianza dei due scialpinisti che hanno lanciato l’allarme e che avevano incontrato l’uomo pochi minuti prima della sua discesa.