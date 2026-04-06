Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio

Torino (Ansa) – Un paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro clinico complesso, gravato da una seria insufficienza respiratoria, è stato operato con successo, da sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica dalla Chirurgia Generale 1 Universitaria dell’ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Morino.

La ventilazione artificiale, necessaria per interventi di anestesia generale, avrebbe potuto infatti determinargli complicanze respiratorie dall’esito imprevedibile.

Per superare le controindicazioni ai protocolli standard, il Morino e Valentina Palazzo hanno sviluppato un protocollo cosiddetto awake personalizzato.

L’intervento è stato eseguito quindi combinando blocchi della parete addominale, sedazione cosciente, mantenendo pertanto il paziente in uno stato di veglia, e ipnosi clinica. Ciò ha permesso di mantenere una ottimale stabilità neurovegetativa ed una respirazione autonoma per tutta la durata dell’intervento. La grande esperienza chirurgica di Morino ha permesso inoltre rapidità d’esecuzione e delicatezza della manipolazione dei tessuti, determinanti per il comfort del paziente.

L’intervento è stato di emicolectomìa destra (asportazione chirurgica della parte destra del colon) ed è durato un’ora, durante la quale il paziente ha conversato con Palazzo, che con tecniche ipnotiche ha trasportato il paziente fuori dalla sala operatoria nelle sue campagne pugliesi. L’efficacia è stata confermata da una ripresa post-operatoria definita “eccezionale” dai medici: non è stato infatti necessario il ricovero in Terapia intensiva, previsto qualora l’intervento fosse stato condotto in anestesia generale.