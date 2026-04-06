Calcio Serie A – Il Napoli batte il Milan e sorpassa i rossoneri in classifica

Napoli ( Napoli – Milan 1-0) – L’Inter resta lontana ma la notte del Maradona ha portato comunque il suo verdetto: Conte ha riscritto le gerarchie dell’alta classifica, con gli azzurri secondi a +2 sul Milan, scivolato all’ultimo gradino del podio. Effetto del successo Napoli grazie al gol di Politano: quanto bastava in una partita povera di emozioni e occasioni. Festeggia dunque Conte, mentre per Allegri è un’altra dolorosa caduta in trasferta. Un ko che segna definitivamente l’abbandono della pista scudetto. Una partita a scacchi, risolta da un guizzo di Politano a poco più di dieci minuti dal termine: il Napoli vince così, di corto muso, il big match contro il Milan al Maradona e conquista tre punti pesantissimi. Grande festa al fischio finale di Doveri: grazie a questa vittoria, gli azzurri di Conte scavalcano i rossoneri al secondo posto in classifica e risalgono a -7 dall’Inter, vittoriosa sabato sulla Roma con un largo 5-2. Brutto passo falso, invece, per il Diavolo: Allegri incassa il secondo ko esterno consecutivo e scivola al terzo posto -2 dal Napoli. Il posto Champions è ancora tutto da blindare, anche alla luce della vittoria della Juventus: i bianconeri di Spalletti, quinti, sono a -6 dal Milan quando mancano ancora 7 giornate.

Napoli – Milan

Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (74′ Politano); De Bruyne, McTominay; Giovane (70′ Alisson Santos). All.: Conte.

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori (82′ Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62′ Athekame), Fofana (82′ Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (74′ Pulisic), Fullkrug (62′ Gimenez). All.: Allegri.

Gol: 79′ Politano (N).

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.