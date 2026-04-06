Calcio Serie A – La Juve stende il Genoa: continua la rincorsa al quarto posto

Torino ( Juventus – Genoa 2-0) – La Juventus approfitta dei passi falsi delle avversarie nella corsa Champions League: nella trentunesima giornata di Serie A i bianconeri piegano 2-0 il Genoa in casa. Bastano quattro minuti agli uomini di Spalletti per stappare la partita: sugli sviluppi di corner Bremer riesce a trovare la deviazione vincente che vale l’1-0. I liguri faticano a gestire le uscite dei loro avversari, e al 17’ ecco che arriva il 2-0: Cambiaso trova la corsa di Conceicao, tocco a rimorchio per McKennie che non perdona e firma il raddoppio. Lo statunitense sfiora il tris a fine primo tempo, mentre Perin è costretto a uscire all’intervallo. In avvio di ripresa è ancora McKennie ad andare vicino al terzo gol, così come David che colpisce il palo. De Rossi inserisce Baldanzi al posto di Messias, e i rossoblù si riaccendono. Al 74’ viene fischiato un calcio di rigore a favore degli ospiti, ma dal dischetto Martin viene ipnotizzato da Di Gregorio, che dalla panchina diventa protagonista e rende il finale di gara più tranquillo per i bianconeri. La Juventus vince 2-0 e sale a 57 punti, a -1 dal Como quarto e a +3 sulla Roma. Bloccato a quota 33 il Genoa.

Juventus – Genoa

Juventus (4-1-4-1): Perin (dal 1’ st Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (dal 38’ st Holm); Locatelli; Conceicao (dal 38’ st Miretti), McKennie, Thuram, Yildiz (dal 45’ st Boga); David (dal 22’ st Milik). All. Spalletti. In panchina. Pinsoglio, Cabal, Koopmeiners, Gatti, Kostic, Vlahovic, Openda, Zhegrova.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (dal 7’ st Baldanzi), Frendrup (dal 38’ st Ekhator), Malinovskyi (dal 21’ st Masini), Martin; Vitinha, Colombo (dal 21’ st Ekuban). All. De Rossi. In panchina. Leali, Sommariva, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Ouedraogo, Grossi.

Gol: 4’ Bremer (J), 17’ McKennie (J).

Arbitro: Massa.