Calcio Serie A – L’Atalanta annienta il Lecce: finisce 0-3 per la Dea

Lecce ( Lecce – Atalanta 0-3) – La 31a giornata della Serie A consegna tre punti pesantissimi all’Atalanta, che si porta a un solo punto dall’ex Gasperini e a -5 dalla zona-Champions. I nerazzurri dominano a Lecce e sconfiggono 3-0 i padroni di casa, in un match senza storia. I salentini approcciano infatti meglio la sfida, nonostante un quarto d’ora di sciopero del tifo di casa, ma sprecano con Fofana e poi vengono travolti dall’impeto nerazzurro. Falcone salva su De Ketelaere, ma non può farci nulla al 28′: inserimento da centravanti di Scalvini, Ndaba lascia fare ed è 1-0. Krstovic sfiora il bis e i nerazzurri se lo vedono annullare nei primi minuti della ripresa, per il fuorigioco di Ederson, ma colpiscono al 59′. Segna proprio l’ex Krstovic, ancora sull’assist di De Ketelaere, e poi il subentrante Raspadori chiude i giochi: gran tiro dal limite ed è 3-0 (72′). Non c’è una reazione dei padroni di casa, che si fermano alla conclusione di Banda e vengono sconfitti per la quinta volta nelle ultime sei gare: Lecce sempre terzultimo con 27 punti, insieme alla Cremonese. Sorride invece l’Atalanta, che è più vicina al quarto posto.

Lecce – Atalanta

Lecce (4-3-3) – Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5 (23′ st N’Dri 5.5), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 4.5; Ramadani 6 (23′ st Coulibaly 5.5), Fofana 5 (1′ st Gandelman 6), Ngom 5.5; Pierotti 5.5, Cheddira 5 (34′ st Stulic sv), Banda 5.5. In panchina: Früchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwinski. All. Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi 6; Scalvini 7, Djimsiti 6.5 (25′ st Kossounou 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6 (25′ st Bellanova 6), de Roon 6 (18′ st Pasalic 6.5), Ederson 7, Bernasconi 6; De Ketelaere 7, Zalewski 6 (18′ st Raspadori 6.5); Krstovic 7 (35′ st Sulemana sv). A disposizione: Sportiello, Pardel, Bakker, Musah, Samardzic, Navarro, Ahanor. All. Palladino.

Gol: 28′ Scalvini (A), 14′ st Krstovic (A), 27′ st Raspadori (A).

Arbitro: La Penna.