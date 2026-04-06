Calcio Serie A – Un punto per parte tra Udinese e Como: finisce 0-0

Udine ( Udinese – Como 0-0) – Lunch match piuttosto deludente al Bluenergy Stadium di Udine. Il Como di Fabregas, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, viene soffocato dall’Udinese di Runjaic e – sotto il sole cocente della cittadina friulana – non riesce a smuovere lo 0-0. È sicuramente un mezzo passo falso per i lariani, impegnati nella lotta per conquistare la prossima Champions League. Il Como sfonda quota 58 punti e sale momentaneamente a +4 sulla Juventus, ma alle 18:00 – in casa contro il Genoa – i bianconeri di Spalletti possono accorciare. Per i friulani, invece, è un punticino che conferma l’undicesimo posto in classifica.

Udinese – Como

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (86’ Bertola), Solet; Ehizibue (86’ Zarraga), Piotrowski (65’ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (69’ Gueye), Kamara (69’ Arizala); Atta; Zaniolo. In panchina: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (86’ Van Der Brempt), Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone (60’ Sergi Roberto), Da Cunha; Paz, Caqueret (60’ Baturina), Diao (80’ Morata); Douvikas (60’ Vojvoda). In panchina : Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Maresca