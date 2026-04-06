Calcio Serie B – Ai blucerchiati basta il gol Pierini: vittoria sull’Empoli

Genova ( Sampdoria – Empoli 1-o) – L’Empoli torna dal Ferraris leccandosi le ferite. Nella saga degli errori vince la Sampdoria, che approfitta di uno svarione azzurro per sbloccare il risultato e conquistare tre punti di platino. Nel primo tempo prevalenza empolese in avvio con un palo (5′) in mischia dopo il primo angolo della gara, quindi due interventi di Fulignati. Il primo su colpo di testa di Barak lanciato da Di Pardo (18′), il secondo su Coda (28′). Nella ripresa Coda gira a lato (7′), Pierini in diagonale fa correre un brivido agli azzurri che capitolano al 13′ quando Pierini raccoglie una goffa respinta di Magnino su cross di Begic e mette dentro. Reazione empolese confusionaria ed improduttiva, per la Sampdoria tre punti importantissimi e per l’Empoli la classifica è tutt’altro che rassicurante.

Sampdoria – Empoli

Sampdoria (4-1-4-1): Martinelli; Di Pardo (37′ s.t. Palma), Abildgaard, Viti, Giordano; Esposito; Begić (37′ s.t. Cicconi), Conti, Barák (21′ s.t. Cherubini), Pierini (47′ s.t. Depaoli); Coda (37′ s.t. Soleri).In panchina: Ghidotti, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, Ferrari, Casalino. Allenatore: Lombardo.

Empoli (4-3-1-2): Fulignati; Candela (41′ s.t. Fila), Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino (29′ s.t. Bianchi), Yepes, Ghion (29′ s.t. Haas); Saporiti (15′ s.t. Ceesay); Nasti (15′ s.t. Popov), Shpendi.. In panchina: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ebuehi, Ignacchiti, Indragoli. Allenatore: Caserta.

Gol: s.t. 14′ Pierini.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.