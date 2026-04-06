Calcio Serie B – Il Mantova batte la Virtus Entella: eurogol su punizione di Marras

Mantova ( Mantova – Virtus Entella 1-0) – Un buon primo tempo non basta ai biancocelesti, che si devono arrendere all’eurogol di Marras che regala la vittoria al Mantova per 1-0. L’Entella parte con buona intensità e al 7’ costruisce la prima occasione: Bariti conclude un contropiede orchestrato da Cuppone, ma il suo tiro viene deviato da Trimboli e termina sul fondo. Un minuto più tardi risponde l’Entella: Squizzato lancia in profondità Cuppone, che mette un cross basso per Franzoni, ma il numero 10 non riesce a trovare lo specchio della porta. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, dopo una fase iniziale ricca di occasioni. Dopo una lunga fase più bloccata, al minuto 82 Guiu batte una punizione dalla trequarti che attraversa l’area, con Tiritiello che manca l’impatto per pochi centimetri. La partita si decide all’84’, quando Marras trova un eurogol su punizione dai 35 metri, infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali. L’Entella prova a reagire e al 89’ ha un’ultima occasione: su punizione di Guiu, Tiritiello colpisce di testa ma manda il pallone sul fondo. Nel finale non succede altro e il Mantova conquista la vittoria per 1-0.

Mantova – Virtus Entella

Mantova: Bardi F., Dembele A., Cella S., Maggioni T., Radaelli N., Trimboli S., Wieser D. (dal 30′ st Paoletti F.), Benaissa-Yahia F., Bragantini D. (dal 31′ st Marras T.), Buso N. (dal 9′ st Ruocco F.), Mancuso L. (dal 20′ pt Mensah D.).In panchina : Andrenacci L., Caprini M., Chrysopoulos K., Falletti C., Ligue J., Marai C., Marras T., Mensah D., Paoletti F., Ruocco F., Vukovic A., Zuccon F. Allenatore: Modesto F..

Entella: Del Frate F., Parodi L., Tiritiello A., Marconi I. (dal 12′ st Alborghetti M.), Bariti D. (dal 24′ st Mezzoni F.), Franzoni A., Squizzato N., Karic N. (dal 32′ st Dalla Vecchia M.), Di Mario S., Cuppone L. (dal 11′ st Guiu B.), Tirelli M. (dal 24′ st Debenedetti A.). In panchina: Alborghetti M., Boccadamo A., Dalla Vecchia M., Debenedetti A., Del Lungo T., Guiu B., Mezzoni F., Nichetti M., Pilati A., Siaulys O., Stabile D. P., Turicchia R. Allenatore: Chiappella A..

Gol: al 39′ st Marras T.