Calcio Serie B – Il Monza pareggia su rigore al 96′ a Catanzaro: finisce 1-1

Catanzaro ( Catanzaro – Monza 1-1) – Con un gol su rigore di Pessina al 96′ il Monza pareggia 1-1 in nove uomini sul difficile campo del Catanzaro, che era passato per primo in vantaggio. Partenza forte dei brianzoli che attaccano subito e spaventano Pigliacelli con un velenoso tiro-cross di Ciurria che sorvola la traversa al 1’. Soffia un forte vento sul Ceravolo. Il pubblico di casa spinge i calabresi che al 6’ passano al primo vero affondo con il destro sul secondo palo di Pontisso. Bravo l’ex Vicenza a recuperare palla in area avversaria, girarsi e scaricare in rete per l’1-0. Al 36’ Alesi entra in maniera scomposta su Ravanelli sotto gli occhi dell’arbitro Ayroldi prendendosi il rosso diretto e il Catanzaro resta in dieci uomini. I padroni di casa non mollano e al 46’ Antonini scarica un gran destro che colpisce la traversa. Prima dell’intervallo il Monza si fa vedere con un cross velenoso di Cutrone e un tentativo dalla distanza di Lucchesi che non inquadrano la porta. Catanzaro avanti 1-0 dopo il primo tempo. Bianco si gioca un doppio cambio e a inizio ripresa ci sono Carboni e Caso nel Monza. I biancorossi però restano in dieci al 48’, quando Ayroldi rifila il secondo giallo a Cutrone per un leggero contatto con Antonini. Decisione che fa infuriare il numero 10 e tutti i brianzoli, ripristinando la parità numerica. Bianco si gioca la carta Keita al 52’ per andare all’assalto del pareggio. Bianco inserisce Colpani al 74’ giocandosi il tutto per tutto, ma dopo due minuti arriva la seconda espulsione della gara per i biancorossi. Questa volta a lasciare il campo è Keita che riceve il rosso diretto da Ayroldi per un fallo di reazione su Cassandro. Protesta la squadra di Bianco che resta in nove uomini. Il Catanzaro prova a chiuderla ma si fa vedere in maniera pericolosa soltanto al 86’, quando colpisce il palo esterno in mischia da pochi passi. Il Monza non molla, ci prova fino alla fine e al 94’ conquista il rigore per una trattenuta di Antonini. Dal dischetto va Pessina che al 96’ segna con freddezza il suo pesantissimo quarto gol in campionato, il secondo consecutivo dopo quello al Venezia. Finisce 1-1 al Ceravolo ed è un punto prezioso per la squadra di Bianco in nove uomini.

Catanzaro – Monza

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso (20’st Pompetti), Petriccione, D’Alessandro (20′ Frosinini); Liberali (20’st Rispoli), Alesi; Pittarello (44’st N’dri). A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Oudin, Borrelli, Buglio. All.: Aquilani.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi (1’st Carboni); Ciurria (5’st Keita Balde), Obiang (1’st Caso), Pessina, Azzi (30′ Bakoune); Hernani (30’st Colpani), Cutrone; Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Straijnar, Brorsson, Colombo, Alvarez, Capolupo, Mota. All.: Bianco

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (Perrotti-Biffi)

Gol: 6′ Pontisso ( C ) 51’st Pessina rig ( M )