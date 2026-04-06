Calcio Serie B – Lo Spezia perde con la Carrarese finendo in otto la partita: finisce 3-1

Carrara ( Carrarese – Spezia 3-1) – Terza vittoria consecutiva per la Carrarese che si impone 3-1 sullo Spezia allo stadio dei Marmi. Apre le marcature Calabrese sugli sviluppi da palla inattiva dopo un quarto d’ora e cinque minuti più tardi Finotto firma il raddoppio dopo una ripartenza magistrale. Valoti illude dimezzando lo svantaggio in avvio di ripresa dopo un’azione insistita, ma Abiuso cala il tris all’ora di gioco inoltrata dopo essersi visto annullare un gol facendosi così perdonare un errore dagli undici metri. Sale la tensione e il nervosismo nel finale con l’arbitro che estrae ben quattro cartellini rossi nei confronti di Valoti, Adamo, Belloni e Bonfanti con i bianconeri costretti a chiudere in otto uomini contro dieci. Grazie al secondo successo casalingo di fila, i ragazzi di Calabro salgono a soli due punti dalla zona play-off delimitata dal Cesena. Secondo pesante ko consecutiva per la banda di D’Angelo che rimane nei guai inchiodato all’ultimo posto in classifica insieme alla Reggiana a -4 dalla salvezza diretta.

Carrarese – Spezia

Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri; Oliana, Calabrese; Zanon (85′ Bouah), Parlanti, Zuelli, Hasa (79′ Schiavi), Rouhi (69′ Belloni); Finotto (69′ Distefano), Abiuso (85′ Rubino). All. Calabro.

Spezia (3-5-1-1): Radunovic; Mateju (46′ Lapadula), Hristov, Bonfanti; Vignali (70′ Comotto), Sernicola, Romano (85′ Bellemo), Bandinelli (70′ Adamo), Aurelio (79′ Ruggero); Valoti; Artistico. All. D’Angelo.

Gol: 17′ Calabrese , 23′ Finotto ,49′ Valoti , 63′ Abiuso.