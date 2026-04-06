Incidente sulla A21: scontro tra moto e auto, morto un bambino di 8 anni

Asti – Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il bambino che era a bordo di una moto insieme al padre, vittime di un incidente stradale ieri pomeriggio tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. Dalle prime informazioni sembra che il mezzo si sia scontrato con un’auto, finendo contro il Guard-reil. Il padre è stato portato all’Ospedale di Asti per accertamenti. Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e Alessandria e gli agenti della Polizia stradale. Lo scontro è avvenuto all’altezza della frazione astigiana di Bordoni.