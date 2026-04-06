Molte aggressioni in città nella notte tra Sabato e Domenica

Genova – Notte di risse e aggressioni quella di ieri fra sabato e domenica 5 aprile. C’è stata un’aggressione scorsa in pieno centro tra ragazzi poco dopo mezzanotte nella centralissima Via XX Settembre mentre un giovane di 20 anni è stato medicato per aver ricevuto alcuni pugni al volto. Sul posto le ambulanze e le volanti della Polizia. Parapiglia in Via Balbi verso le 2.45 e una lite vicino alla stazione ferroviaria di Genova Principe terminata con una donna di 40 anni ferita di striscio da una coltellata. n’altra agggressione si è verificata dopo le 4 di mattina in Stradone S. Agostino: un ragazzo italiano di 27 anni ha detto alla Polizia di essere stato aggredito da due ragazzi nordafricani che, dopo una lite scaturita da una sigaretta negata, gli avrebbero sottratto il cellulare. I responsabili sono stati fermati dagli agenti mentre la vittima ha sporto querela in questura. La mattina verso le 7, ennesima aggressione, con conseguenze non gravi, per un uomo in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso.