Pasqua nera sulle strade di Torino e provincia: raffica di incidenti

Torino – Una Domenica di Pasqua caratterizzata da molti incidenti, avvenute sulle strade della provincia di Torino, ha impegnato a ritmo serrato i soccorritori di Azienda Zero. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio, il 118 è intervenuto in quattro incidenti che hanno coinvolto sei motociclisti, rendendo necessario in due occasioni l’invio dell’elisoccorso, oltre alle ambulanze. Il primo allarme è scattato intorno alle 12 a Giaglione sulla ss25 dove un uomo di 36 anni è rimasto ferito alle gambe. Il paziente è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cto dove più tardi è arrivato anche un motociclista ferito in un incidente avvenuto intorno alle 17.30 in valle di Susa, a Exilles, sulla ss24 del Monginevro. Sono intervenuti prima l’ambulanza poi l’elisoccorso. I due sono arrivati all’ospedale torinese in codice giallo. In via Cassagna a Pianezza, sempre nel tardo pomeriggio, i sanitari hanno soccorso due motociclisti feriti. Entrambi codici gialli sono stati portati all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Infine ad Arignano, in via Borgo Cremera 33, altri due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale: sono un codice verde e un codice giallo trasportati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.