Tragedia in casa: trovata una persona priva di vita

Vercelli – Nella serata del ieri, 2 aprile, intorno alle 22, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in viale Volta, a Vercelli, per un incendio in un’abitazione con autoscala e autobotte. Giunte sul posto, le squadre sono entrate nell’appartamento passando dal balcone al secondo piano con l’ausilio dell’autoscala. Successivamente hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme, rinvenendo una persona priva di vita. Presenti sul luogo anche il personale sanitario e una pattuglia dei Carabinieri.