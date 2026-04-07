Autista perde la vita investito dall’autobus parcheggiato che, forse per un malfunzionamento del freno di stazionamento, s’è mosso travolgendolo

Lourdes (Francia) – Ieri sera verso le nove un autista è morto dopo essere stato investito dal proprio pullman. Si tratta di Federico Prato, di 55 anni, residente a Isola del Cantone in località Busti (quasi al confine con Vobbia) insieme alla compagna. Era in viaggio con un gruppo di pellegrini di ritorno da Lourdes. Il mortale incidente si è verificato in Avenue Monseigneur Rodhain durante il viaggio verso Genova. L’autobus aveva problemi legati alla batteria così l’uomo ha deciso di parcheggiare vicino a un collega per chiedere supporto. Insieme, sono riusciti a risolvere il guasto. Una volta completate le operazioni, l’autista è sceso dal veicolo per ringraziare il collega e fatalità vuole che, per cause in corso di accertamento, il pullman, essendo parcheggiato in tratto in leggera discesa, s’è mosso, forse a causa del malfunzionamento del freno di stazionamento travolgendolo. Inutili i soccorsi. Prato è morto sul colpo. L’autobus era vuoto al momento dell’incidente.